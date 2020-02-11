США обвинили четырех китайских офицеров в масштабной хакерской атаке

США обвинили четырех китайских военных в крупной кибератаке на американское бюро кредитной истории Equifax. Об этом 10 февраля заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, пишет BBC.
Сообщается, что более 147 миллионов американцев пострадали в 2017 году, когда хакеры украли конфиденциальные личные данные, включая имена и адреса. Кроме того, атака задела и некоторых клиентов из Великобритании и Канады.
Согласно судебным документам, четверо подозреваемых в атаке – У Чжийонг, Ван Цянь, Сюй Ке и Лю Лэй – предположительно являются членами 54-го Научно-исследовательского института Народно-освободительной армии, являющегося частью китайских вооруженных сил. В документах говорится, что они провели недели в системе компании, взломав сети безопасности и похитив личные данные, пишет BBC.
Их также обвиняют в краже коммерческой тайны, включая сбор данных и разработку базы данных.
Во вторник, 12 февраля, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что правительство и военнослужащие страны не занимались кражей коммерческой тайны через интернет, пишет Reuters. Он добавил, что Китай сам стал жертвой киберпреступности, наблюдения и мониторинга со стороны США.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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