Новые бизнес-седаны Genesis G80 внезапно замечены в России

Компания Genesis активно готовится к премьере нового поколения седана G80, который, как и прежде, будет конкурировать с BMW 5 Серии и Mercedes-Benz E-Класса. Мало того, предсерийные автомобили замечены не где-нибудь, а в российском Сургуте.

Фотографии плотно укутанных в защитные чехлы «Дженезисов» оказались в распоряжении издания АвтоРевю. Снимки сделаны очевидцем буквально на днях. Высказывается предположение, что новые G80 проходят в Сургуте испытания холодом и российскими дорогами.

И хотя автомобиль тщательно замаскирован, общий дизайн-код новинки рассмотреть несложно.

Фото: autoreview.ru

Во-первых, новый G80 получил динамичный приземистый силуэт с длинным капотом, а во-вторых, — новую «двухэтажную» LED-оптику в стиле свежего кроссовера GV80. Да и характерный профиль кузова здесь тоже угадывается легко.

В интерьере можем ожидать стилистику, уже опробованную в GV80 — например, двухспицевый руль, отдельностоящий широкий планшет мультимедии и «гладкую» центральную консоль с поворотной шайбой вместо селектора АКП.

Фото: autoreview.ru

Что касается моторной гаммы, то новые Genesis G80 могут получить бензиновые турбомоторы объемом 2,5 л и 3,3 л, а также 3-литровый дизель. Официальная премьера новинки должна состояться в I половине 2020 года.

Иллюстрация: thekoreancarblog.com

Текст:

АвтоВести

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет