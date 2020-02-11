Дутерте распорядился выслать военнослужащих США с Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил отменить соглашение от 1998 г. с США, которое давало право тысячам американских военных законно находится в стране, сообщает британская газета The Guardian.
"Пришло время, когда мы начнем полагаться на самих себя. Мы укрепим нашу оборону и не будем полагаться на другую страну", — отметил представитель президента Сальвадор Панело.
Дутерте поручил главе МИД Филиппин передать США ноту о расторжении соглашенияя.
О решении Дутерте стало известно после того, как власти США отозвали визу одного из ближайших соратников филиппинского президента — сенатора Рональда дела Роса.
Однако соглашения о взаимной военной помощи между США и Филиппинами и соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны пока остаются в силе.
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