Ермак заявил, что замглавы администрации президента РФ Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем Сурков

Советник президента Украины Владимира Зеленского Ермак в интервью телеканалу «Україна 24» 10 февраля рассказал, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Ермак пояснил, что после первого разговора президентов Зеленского и Путина, где была достигнута договоренность о первом обмене удерживаемыми лицами, были обозначены два человека, которые со стороны России и Украины координировали свою деятельность – Козак с российской стороны и Ермак с украинской.

Отвечая на вопрос журналиста об отличии Козака от Суркова, Ермак сказал: «Мне кажется, Козак больше настроен на диалог. По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось то, что произошло (обмен. – «ГОРДОН»)».

Советник Зеленского также прокомментировал информацию о том, что Сурков в ходе норманских переговоров в декабре 2019 года в Париже нервничал и бросал бумаги на стол. Ермак сказал, что советник Путина просто был «эмоционален» и «в ускоренном режиме» положил документы. Он добавил, что Сурков по сути является человеком эмоциональным.

Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что тот уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении».

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации. По данным российских СМИ, он будет курировать украинское направление.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отметил, что смена Кремлем куратора украинского направления может означать, что оккупированный Донбасс вернут Украине «инфицированным» российскими интересами.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Сурков пока продолжает заниматься вопросами Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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