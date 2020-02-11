МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле под угрозой

Действия Киева создают угрозу проведению новой встречи лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Первый за три года саммит прошел в Париже в декабре 2019 года. Стороны приняли совместное коммюнике, в котором подчеркнули, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате. Также предусмотрено разведение сил на трех новых участках, открытие новых пунктов пропуска и обмен удерживаемыми лицами. Лидеры стран договорились встретиться через четыре месяца в Берлине.

Однако из всего этого списка был выполнен лиц обмен удерживаемых лиц. Остальное так и не произошло.

"Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить", — сказал РИА Новости Руденко.

Он подчеркнул, что без выполнения "Парижского пакета" о сроках проведения встречи в Берлине говорить пока не приходится.

Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что разведение сил в Донбассе тормозят США. По его словам, это соответствует их геополитическим интересам на постсоветском пространстве.

Источник: Вести

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