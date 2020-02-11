МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле под угрозой

МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле под угрозой

11.02.2020, 11:06, Новости дня

Действия Киева создают угрозу проведению новой встречи лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Первый за три года саммит прошел в Париже в декабре 2019 года. Стороны приняли совместное коммюнике, в котором подчеркнули, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате. Также предусмотрено разведение сил на трех новых участках, открытие новых пунктов пропуска и обмен удерживаемыми лицами. Лидеры стран договорились встретиться через четыре месяца в Берлине.

Однако из всего этого списка был выполнен лиц обмен удерживаемых лиц. Остальное так и не произошло.

"Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить", — сказал РИА Новости Руденко.

Он подчеркнул, что без выполнения "Парижского пакета" о сроках проведения встречи в Берлине говорить пока не приходится.

Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что разведение сил в Донбассе тормозят США. По его словам, это соответствует их геополитическим интересам на постсоветском пространстве.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика