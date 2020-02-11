США назвали Россию главной угрозой

Контрразведка Соединенных Штатов опубликовала план стратегии на 2020-2022 годы. Согласно документу, главными врагами страны являются Россия и Китай.
«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», – приводит сообщение RT.
Кроме того, навредить Америке пытаются такие государства, как Куба, Иран и Северная Корея. В список также вошла запрещенная в России организация «Исламское государство», передает телеканал «360».
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