США назвали Россию главной угрозой

США назвали Россию главной угрозой

11.02.2020, 11:05, Разное

Контрразведка Соединенных Штатов опубликовала план стратегии на 2020-2022 годы. Согласно документу, главными врагами страны являются Россия и Китай.

«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», – приводит сообщение RT.

Кроме того, навредить Америке пытаются такие государства, как Куба, Иран и Северная Корея. В список также вошла запрещенная в России организация «Исламское государство», передает телеканал «360».



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