США назвали Россию главной угрозой

Контрразведка Соединенных Штатов опубликовала план стратегии на 2020-2022 годы. Согласно документу, главными врагами страны являются Россия и Китай.

«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», – приводит сообщение RT.

Кроме того, навредить Америке пытаются такие государства, как Куба, Иран и Северная Корея. В список также вошла запрещенная в России организация «Исламское государство», передает телеканал «360».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет