Карельский пенсионер принес депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер выразил недовольство размером индексации ветеранских выплат, «подарив» депутатам на заседании заксобрания два рулона туалетной бумаги – товары, которые он смог купить на прибавку в 21 рубль.
Видеозапись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», – сказал мужчина.
Речь идет о компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи, которая не индексировалась на протяжении 12 лет, информирует портал «Петрозаводск говорит».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности страны к закреплению в Конституции индексации пенсий.
Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.
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