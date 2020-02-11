Доктор Мясников оценил пользу от «эпидемии коронавируса в СМИ»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал пользу от "эпидемии коронавируса в СМИ" и оценил шансы россиян заразиться новым типом вируса. Как написал эксперт в Telegram, новости о распространении заболевания заставили россиян уделить внимание мерам профилактики, которые помогут уберечься от других инфекций.

"Если сегодня шанс заразиться "новым короновирусом-2019" в РФ равен ноль целых и ноль в периоде, то другие вирусные инфекции в самом разгаре", – отметил Мясников, уточнив, что речь идет и о коронавирусных инфекциях, которые зачастую являются причиной "банальных ОРЗ и гастроэнтеритов".

Эксперт отметил, что с распространением информации о новом коронавирусе 2019-nCoV "все бросились мыть руки, носить маски и шарахаться от чихающих и кашляющих".

"Еще бы от гриппа прививались вовремя", – добавил он.

Также врач поделился рекомендациями, касающимися медицинских масок. Он отметил, что эти средства защиты следует носить уже заболевшим и медработникам.

"Больному маска поможет уменьшить радиус разлета всего того, что он выделяет при чихании и кашле (без маски все это разлетается на 5 метров с огромной скоростью). Ну а врачи и медсестры находятся с больными в тесном ежедневном контакте", – пояснил врач. Медработники пропитывают маски специальными противовирусными препаратами.

Для защиты здорового человека маски не очень эффективны – исследования показали, что и плотно прилегающая толстая маска N95 и обычная – кусок марли с веревочками – одинаково неэффективны. Тем не менее использовать эти средства защиты рекомендуется всем, кто находится в группе риска.

"Те, кто носит маски, практически не трогают свой рот руками и намного реже чешут глаза (конъюнктива глаз – такие же входные ворота инфекции, как и носоглотка)", – пояснил Мясников.

Он призвал заболевших "сидеть дома" и "не заражать других".

"Грипп – инфекция с куда большей смертностью, чем страшилка-коронавирус, и счет его жертвам идет на сотни тысяч ежегодно", – напомнил он.

10 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости гриппом и респираторными вирусными инфекциями. По ее словам, за прошедшую неделю превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 23 субъектах РФ, поэтому мероприятия по профилактике распространения заболеваний ведутся в усиленном режиме.

Источник: Вести

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