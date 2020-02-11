Президент Филиппин изгоняет американских военных

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил расторгнуть соглашение о пребывании американских военных на филиппинской территории, которое действовало с 1998 года. Как сообщают в МИД страны, уведомление будет передано посольству США в Маниле, документ вступит в силу спустя 180 дней после того, как его получат в Вашингтоне, передает телеканал "Россия 24".
Договор о статусе вооруженных сил регулировал правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, а также предоставлял юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
О решении прекратить действие соглашения стало известно еще в январе, когда Вашингтон отказал в визе филиппинскому сенатору Рональду дела Росе. Этот шаг Манила расценила как вмешательство во внутренние дела Филиппин.
По данным британской газеты The Guardian, при этом остаются в силе соглашения о взаимной военной помощи между США и Филиппинами и соглашение о расширенном сотрудничестве в сфере обороны.
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