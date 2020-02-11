Белоруссия начала отбор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ

Белоруссия приступила к отбору технологической нефти из простаивающих веток магистрального нефтепровода "Дружба". "Транснефть" в курсе происходящего: на транзит это не влияет.
"Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", — сообщили РИА Новости в белорусском госконцерне "Белнефтехим".
Белоруссия продолжает с Россией переговоры о поставках нефти. Поэтому белорусские НПЗ не загружены полностью. Для "оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть", — пояснили в госконцерне.
Нефть отбирается из простаивающих веток – они не используются в транзите нефти из РФ в Европу. Это не может отразиться на транзите, — пояснили в белорусской госкомпании.
Отбор нефти проходит по технологическим нормам, с учетом консервации простаивающих участков трубопровода. Это позволит оперативно возобновить прокачку.
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