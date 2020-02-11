Неймар кардинально сменил имидж, избавившись от розовых волос

Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар вновь удивил футбольную общественность. На этот раз 28-летний футболист решил сменить имидж и выбрал для этого самый простой способ – подстригся налысо.

Neymar e seu novo visual. pic.twitter.com/m6yRzTT9Dc

— Mundo da Bola (@mundodabola) February 10, 2020

Фотографию своего нового образа бразилец выложил в сторис своего Instagram. Стоит отметить, что еще вначале февраля Неймар перекрасил свои волосы в розовый цвет, а за несколько недель до этого обесцветился.

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Публикация от ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 1 Фев 2020 в 12:42 PST

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Публикация от ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 16 Янв 2020 в 7:35 PST

Напомним, Неймар – самый дорогой футболист планеты, в августе 2017 года он перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. В текущем сезоне бразилец в составе парижан принял участие в 18 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач.

Источник: Вести

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