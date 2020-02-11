В Сети появилось видео экстремального полета «летающего танка»

В Сети появилось видео экстремального полета «летающего танка»

11.02.2020, 11:04, Разное

В Сети появилось видео, которое доказывает высокие пилотажные качества российского вертолета семейства Ми-24. Видеоролик экстренного полета «летающего танка» был снят из кабины летчика.
В кадре видно, как многотонная бронированная машина совершает полет над автострадой на очень низкой высоте. Вертолет с легкостью обгоняет едущие по дороге машины, тем самым демонстрируя свою высокою скорость. Ливийские подразделения национальной армии унаследовали от режима Каддафи десятки российских боевых вертолетов.

Название «летающий танк» вертолет получил от военных, машина пользуется популярностью среди иностранных военных летчиков. С помощью данного летательного аппарата можно выполнять как боевые задания, так и перевозить до 1,5 тонн груза в кабине и 2,4 тонны на внешней подвеске. При необходимости можно перевезти восемь десантников с полной экипировкой, двоих раненых и одного санитара.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика