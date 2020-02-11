В Сети появилось видео экстремального полета «летающего танка»

В Сети появилось видео, которое доказывает высокие пилотажные качества российского вертолета семейства Ми-24. Видеоролик экстренного полета «летающего танка» был снят из кабины летчика.

В кадре видно, как многотонная бронированная машина совершает полет над автострадой на очень низкой высоте. Вертолет с легкостью обгоняет едущие по дороге машины, тем самым демонстрируя свою высокою скорость. Ливийские подразделения национальной армии унаследовали от режима Каддафи десятки российских боевых вертолетов.

Название «летающий танк» вертолет получил от военных, машина пользуется популярностью среди иностранных военных летчиков. С помощью данного летательного аппарата можно выполнять как боевые задания, так и перевозить до 1,5 тонн груза в кабине и 2,4 тонны на внешней подвеске. При необходимости можно перевезти восемь десантников с полной экипировкой, двоих раненых и одного санитара.

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