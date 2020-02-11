В Ингушетии брат убил сестру, чтобы «смыть позор с семьи» – силовики «слили» видео с ней в соцсетки

В Магасе брат зарезал сестру – 33-летняя Лиза Евлоева (до замужества – Могушкова) скончалась от трех проникающих ножевых ранений в области грудной клетки.

С явкой с повинной в отделение полиции явился 37-летний Магомедбашир Могушков. По его словам, кровью сестры он смыл позор с семьи. Как пишут «Кавказ.Реалии», сознавшегося арестовали на три месяца.

О каком «позоре семьи» идет речь?

В ночь на 7 февраля полицейские ворвались в квартиру в многоэтажном доме в Назрани: они хотели задержать Ису Альтемирова, который находился в федеральном розыске.

Альтемирова подозревали в шантаже и вымогательстве – вместе со своим старшим братом Хасаном Альтемировым они сколотили банду. Соблазняли местных замужних женщин, снимали их на видео, а потом шантажировали – требовали деньги за то, чтобы ролик не попал в сеть.

В момент, когда полицейские ворвались в квартиру, Иса Альтемиров выпрыгнул из окна. «В результате от полученных телесных повреждений мужчина скончался при доставлении в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы», – сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии.

При этом полицейские вели оперативную съемку в квартире. Помимо подозреваемого Пльтемирова там находился разыскиваемый за кражу местный житель, а также две девушки. Одной из них была Лиза Евлоева-Могушкова. Она попала на кадры силовиков – ее попросили назвать имя и фамилию.

К утру следующего дня видео слили в мессенджеры и разместили в местных соцсетях. А вечером того же дня родной брат Лизы убил ее.

«Убийств чести» будет больше

Никто из местных общественных деятелей ли правозащитников не захотел комментировать ситуацию, пишет «Эхо Кавказа». «Понимаете, мы тут живем, все друг друга знают, республика маленькая. Пусть полиция разбирается», – сказал один из активистов.

Сотрудница одного из местных женских НКО на условиях анонимности рассказала, что из-за действий банды Альтемирова убийств по мотивам «чести» станет больше: «Есть информация, что троих женщин убили, которые были жертвами банды Альтемировых. Конечно, родственникам легче расправиться с девушками, чем призвать к ответу сторону Альтемировых. За ними ведь баталхаджинцы. Полиция расследовать эти дела не будет.

Баталхаджинцы – религиозное братство, которое имеет репутацию сплоченной группы, готовой отстаивать свои интересы, используя при этом и действующие законы, и обычаи ингушей. Точное количество приверженцев данного братства неизвестно, но считается, что около пяти тысяч мужчин в республике входят в него. С братством связывали убийство начальника местного Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.

Убийства по мотивам «чести» – явление для Ингушетии привычное, пишет «Эхо Кавказа». Информацию о них предпочитают скрывать. Исследовательница по Кавказу Саида Сиражудинова приводила практику по приговорам: местному жителю, убившему сестру, Сунженский райсуд дал семь лет. Дядю, который расправился с племянницей, осудили на год. Отца, задушившего дочь, – на восемь лет.

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