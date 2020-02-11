В Узбекистане судят сотрудников Минобороны и Службы госбезопасности по делу о шпионаже в пользу России

В Ташкенте начался закрытый суд над бывшим директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, 61-летним политологом Рафиком Сайфулиным. Дело Сайфулина рассматривают судьи Военного суда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Измена государству», сообщает узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на свои источники.
Вместе с Сайфулиным по обвинению в шпионаже в пользу России и в разглашении государственной тайны к суду привлечены еще около десяти узбекских военных. Среди подсудимых значится начальник управления Объединенного штаба Вооруженных Сил Узбекистана Акбар Ярбабаев. Ему тоже предъявлено обвинение в госизмене.
Высокопоставленный чиновник, работающий в силовых структурах Узбекистана, подтвердил узбекской службе Радио Свобода на условиях анонимности, что фигурантам дела предъявлены обвинения в «выдаче государственных секретов иностранному государству». Он сообщил, что дела возбуждены против десяти полковников и генералов Минобороны республики.
Адвокаты арестованных узбекских военных отказались от комментариев, сославшись на то, что суд по делу их подзащитных проходит в закрытом режиме.
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