Посол в Литве объяснил отсутствие подвижек в отношениях с Москвой

Посол в Литве объяснил отсутствие подвижек в отношениях с Москвой

11.02.2020, 10:58, Новости дня

Посол РФ в Литве Александр Удальцов заявил, что позитивных подвижек в отношениях РФ и Литвы в 2019 году не произошло, так как новый президент Гитанас Науседа пошел по пути его предшественницы.

«К сожалению, каких-то позитивных подвижек в наших двусторонних отношениях с Литвой в прошедшем году не произошло. Хотя на определенном этапе были, не скрою, надежды, когда состоялись выборы президента Литвы. Но, к сожалению, практика показала, что новое руководство этой страны пошло по пути, проторенному предшественницей – Далей Грибаускайте. Антироссийская линия не ослабилась, а даже в чем-то активизировалась, что мы с сожалением констатируем», – сказал Удальцов, передает РИА «Новости».

По его мнению, между Россией и Литвой не работают никакие межгосударственные форматы общения, в том числе межправительственная комиссия. Посол отметил, что также не развивается и договорно-правовая база.

«На эту тему можно говорить много, но пока никакого позитива мы не фиксируем. Хотя с нашей стороны такая готовность есть, и будем ждать, когда наши партнеры будут настроены на продвижение вперед», – добавил Удальцов.

Напомним, экономист Гитанас Науседа одержал победу в ходе второго тура президентских выборов в Литве с поддержкой 65,68% человек. При этом он отмечал, что отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли поменяются в ближайшие годы.



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