Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали многодетными родителями

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали многодетными родителями.

У 38-летней Курниковой и 44-летнего Иглесиаса уже есть близнецы Николас и Люси, а теперь в звездной семье произошло пополнение, информирует Daily Mail.

О том, что Курникова в третий раз стала матерью, рассказал в интервью на радио ADN брат Энрике – Хулио Иглесиас-младший. На вопрос ведущего о слухах по поводу беременности Курниковой он ответил, что уже стал дядей.

При этом Хулио не уточнил, кто у него появился – племянник или племянница.

«У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив», – сказал Иглесиас-младший.

Официальных заявлений о рождении ребенка от Курниковой и Иглесиаса пока не поступало.

В декабре 2017 года сообщалось, что Анна Курникова родила двойню от Иглесиаса. Спустя 16 лет отношений, у пары родилась дочь Люси и сын Николас.

Позже Иглесиас признался, что считает себя наполовину русским, потому что его жена из России.

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