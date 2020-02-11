Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали многодетными родителями

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали многодетными родителями.
У 38-летней Курниковой и 44-летнего Иглесиаса уже есть близнецы Николас и Люси, а теперь в звездной семье произошло пополнение, информирует Daily Mail.
О том, что Курникова в третий раз стала матерью, рассказал в интервью на радио ADN брат Энрике – Хулио Иглесиас-младший. На вопрос ведущего о слухах по поводу беременности Курниковой он ответил, что уже стал дядей.
При этом Хулио не уточнил, кто у него появился – племянник или племянница.
«У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив», – сказал Иглесиас-младший.
Официальных заявлений о рождении ребенка от Курниковой и Иглесиаса пока не поступало.
В декабре 2017 года сообщалось, что Анна Курникова родила двойню от Иглесиаса. Спустя 16 лет отношений, у пары родилась дочь Люси и сын Николас.
Позже Иглесиас признался, что считает себя наполовину русским, потому что его жена из России.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Bloomberg назвало компании, которые выиграют от смены правительства России / 24 января
- Голого ребенка нашли на улице в Подмосковье / 30 декабря
- Экипаж утонувшего в Севастополе дока пытался спасти его до последнего / 15 декабря
- Группу выходцев из СНГ арестовали в Москве по подозрению в терроризме / 5 декабря
- В МИД усомнились в возможности проведения «нормандского саммита» в апреле / 11 февраля
- Мнения: Что пережил интернет в 2019 году / 27 декабря
- Россия: пассажирский самолет едва не попал под обстрел в Сирии / 7 февраля
- Сбившего насмерть немецких туристов в Италии пьяного водителя арестовали / 6 января