Динамика коронавируса на 11 февраля: число жертв превысило 1000 человек

Выздоровело уже более 4000 человек.

Коронавирус продолжает терзать планету – за сутки число заболевших выросло на 2488 человек, общее число инфицированных достигло 43108 человек. В предыдущие дни число вновь заразившихся колебалось от 2600 до 3400 в сутки.

Число умерших превысило отметку в 1000 человек. За сутки скончались 108 пациентов, всего жертв коронавируса насчитывается 1018 человек. В последние дни в сутки умирало от 86 до 97 человек.

За день выздоровело 678 заболевших. Общее число поправившихся составляет 4058 человек. За последние дни в сутки выздоравливало от 579 до 614 человек.

В России новых случаев инфицирования не зарегистрировано, а единственные двое заболевших поправляются.

Напомним, что накануне суд отправил под арест пранкера, который устроил в московском метро инсценировку приступа коронавируса.

Еще один коронавирусный скандал произошел в Уфе, где персонал инфекционной больницы разбежался от пациента. Вернувшийся из Китая житель почувствовал недомогание и обратился в клинику, однако у врачей началась паника.

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