У alyona alyona в день съемок клипа на трек «Жалі» умерла бабушка

Украинская рэп-певица alyona alyona рассказала в Instagram о смерти своей бабушки.

«Эти съемки дались мне нелегко. В этот день у меня умерла бабушка, и я стала заложником обстоятельств. «Але сталося як є…» – именно в тот день строки Джа получили иной смысл, потому что все свои эмоции, принятие и понимание я вложила в съемочный процесс. И я уверена, что бабушка не обиделась, искренне радуясь тому, что я счастлива быть там, где я есть, и имею возможность делиться с людьми. Я благодарю Джамалу и всю съемочную команду за поддержку в тот день. Прежде всего мы живые люди. Не жалейте ни о чем», – рассказала она о съемке клипа на песню «Жалі».

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Ці зйомки дались мені не легко. У цей день в мене померла бабуся і я стала заручником обставин. * «Але сталося, як є…» — саме в той день рядки Джа набули iнакшого змiсту, бо всi свої емоцiї, прийняття та розуміння я вклала в знімальний процес. І я впевнена, що бабуся не образилася, щиро радіючи тому, що я щаслива бути там де я є та маю змогу ділитися з людьми. * Я дякую @jamalajaaa та всій знімальній команді за підтримку в той день. Перш за все ми — живі люди. Не жалію ні про що *

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 10 Фев 2020 в 9:53 PST

Клип на песню «Жалі» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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