Трамп предложил выделить союзникам США более $700 млн для противодействия влиянию России

Соединенные Штаты должны противодействовать влиянию России путем оказания финансовой помощи союзникам. Об этом говорится в бюджетных предложениях на 2021 финансовый год, которые 10 февраля обнародовал президент США Дональд Трамп. Документ опубликован на сайте Белого дома.
«Бюджет предусматривает $700 млн на помощь странам Европы, Евразии и Центральной Азии в сфере обеспечения общей безопасности; защиты территориальной целостности союзников США; поддержания усилий стран-партнеров в отказе от российского военного оборудования; устранения слабостей в макроэкономической сфере, которые пытается использовать правительство России, например зависимости от поставок энергии и в торговой сфере», – говорится в предложениях Трампа.
Кроме того, глава Белого дома предлагает заложить $24 млн на противодействие российской пропаганде и дезинформации.
В преамбуле говорится, что проект бюджета отвечает стоящим перед Америкой вызовам, в том числе «со стороны возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию».
В 2018 году Трамп называл Китай и Россию странами, «которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям».
Финансовый год в США не совпадает с календарным. Он установлен с 1 октября по 30 сентября.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Группа крови может говорить о риске болезней сердца и сосудов / 27 января
- Политика: Зачем так быстро принимать поправки к Конституции? / 22 января
- Германский эксперт оценил риск введения санкций против РФ из-за дела «немецкого Скрипаля» / 4 декабря
- Le Monde — Трамп объявил крестовый поход против «бытового ада» американцев / 19 января
- Администрация Трампа незаконно заморозила военную помощь Украине – Счетная палата США / 16 января
- Мнения: Опыт «Дом-2» расширяет горизонты философии / 3 декабря
- Госстаможенная служба Украины начала вводить в эксплуатацию сканеры для проверки грузовиков / 18 декабря
- Корчилава: Хозяин Зурабишвили вместо нормандского давно выбрал другой формат – прямой диалог с РФ, не дающий никакого результата / 26 декабря