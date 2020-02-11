Трамп предложил выделить союзникам США более $700 млн для противодействия влиянию России

Трамп предложил выделить союзникам США более $700 млн для противодействия влиянию России

11.02.2020, 10:54, Новости дня

Соединенные Штаты должны противодействовать влиянию России путем оказания финансовой помощи союзникам. Об этом говорится в бюджетных предложениях на 2021 финансовый год, которые 10 февраля обнародовал президент США Дональд Трамп. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Бюджет предусматривает $700 млн на помощь странам Европы, Евразии и Центральной Азии в сфере обеспечения общей безопасности; защиты территориальной целостности союзников США; поддержания усилий стран-партнеров в отказе от российского военного оборудования; устранения слабостей в макроэкономической сфере, которые пытается использовать правительство России, например зависимости от поставок энергии и в торговой сфере», – говорится в предложениях Трампа.

Кроме того, глава Белого дома предлагает заложить $24 млн на противодействие российской пропаганде и дезинформации.

В преамбуле говорится, что проект бюджета отвечает стоящим перед Америкой вызовам, в том числе «со стороны возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию».

В 2018 году Трамп называл Китай и Россию странами, «которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям».

Финансовый год в США не совпадает с календарным. Он установлен с 1 октября по 30 сентября.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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