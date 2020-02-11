Новый недорогой смартфон Samsung Galaxy M31 рассекречен

Новый недорогой смартфон Samsung Galaxy M31 рассекречен

11.02.2020, 10:52, Новости дня

Южнокорейская марка Samsung официально рассекретила характеристики смартфона Samsung Galaxy M31.

Премьера аппарата состоится в скором времени, однако это не помешало уже сейчас сообщить некоторые достоинства. В частности, смартфон Galaxy M31 получит мощный аккумулятор с емкостью 6000 мАч. На тыльной стороне разместится основная камера на 4 объектива с главным модулем на 64 мегапикселя. Устройство получит мощный восьмиядерный чип Exynos 9611 с 6 гигабайтами оперативной памяти в топовом исполнении.

Также указано, что размер постоянной памяти достигнет 128 гигабайт. Новый смартфон Galaxy M31 из коробки получит современную ОС Android 10. Старт продаж в Индии состоится 25 февраля. Минимальная цена устройства составит около 13,4 тысяч рублей.



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