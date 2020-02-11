Флагманский безрамочный смартфон Xiaomi продается со скидкой в 16 тысяч рублей

Сегодня стало известно, что в РФ существенно подешевеет флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 2S, который можно приобрести на 16 тысяч рублей меньше.
Напомним, данный аппарат имеет безрамочный дисплей. Приобрести модификацию Xiaomi Mi Mix 2S с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами ПЗУ ранее можно было за 23,5 тысяч рублей, тогда как теперь устройство доступно за 18,9 тысяч рублей. Также китайская компания предоставляет дополнительную скидку в размере 500 рублей на любые покупки, превышающие 10 тысяч рублей.
Воспользоваться предложением на приобретение нового смартфона Xiaomi Mi Mix 2S можно в ограниченный промежуток времени, а потому рекомендуется оперативно заказать девайс, который обладает актуальными характеристиками.
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