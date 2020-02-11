Глава МЧС пожаловался на недостаток финансирования

МЧС проводит работу по материально-техническому обеспечению подразделений, но выделяемых средств пока в полной мере не достаточно, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на расширенной коллегии министерства.

По его словам, на оснащение реагирующих подразделений современной пожарно-спасательной техникой, оборудованием и экипировкой в 2019 году выделялось 5,9 млрд рублей, а на 2020 год запланировано 14,8 млрд рублей.

«Эта мера, безусловно, положительно отразится на повседневной деятельности министерства, но мы должны признать, что она явно недостаточна для удовлетворения всех потребностей в современной пожарно-спасательной и авиационной технике», – передает ТАСС слова Зиничева.

«В 2019 году министерство дважды обращалось к президенту РФ о необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 37 млрд рублей ежегодно. По результатам выполнения поручений президента объем денежных средств на закупку специальной техники в 2020 году увеличен почти на 10 млрд рублей. Конечно, это не полностью удовлетворяет вашу заявку, и мы прекрасно понимаем, что внедрение современной специальной техники для организации вашей работы — это дополнительные спасенные жизни», – добавил он.

Министр отметил, что почти 270 чрезвычайных ситуаций произошло в РФ в минувшем году, четыре из них были федерального уровня.

«В 2019 году на территории Российской Федерации произошло 266 чрезвычайных ситуаций, четыре из которых федерального характера», – сказал он.

Среди крупных чрезвычайных ситуаций он назвал обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске, природные пожары в Забайкальском крае, наводнения в Иркутской области и на Дальнем Востоке, а также лесные пожары в Сибири.

По данным МЧС, в 2019 году при чрезвычайных ситуациях были спасены более 9,6 тыс. человек, потушено свыше 460 тыс. техногенных пожаров, на которых спасено более 225 тыс. человек.

Зиничев добавил, что более 14 тыс. лесных пожаров произошло в РФ в 2019 году, в отдельных регионах леса горели на протяжении девяти месяцев.

«Сложной была лесопожарная обстановка. На протяжении почти девяти месяцев горели леса в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае и в других регионах страны. Всего было зарегистрировано более 14 тыс. лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 10 млн гектаров», – сказал Зиничев.

По его словам, по сравнению с 2018 годом площадь лесных пожаров увеличилась на 16%.

«В зоне задымления находилось свыше 600 населенных пунктов с населением до 2 млн человек», – сказал министр.

Он сообщил, что с учетом тушения весенних пожаров в Забайкальском крае были внесены коррективы в организацию совместной работы сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Благодаря этому удалось не допустить перехода огня на населенные пункты и гибели людей», – сообщил глава МЧС.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет