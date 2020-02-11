Поезд сбил подростка в Москве

Поезд насмерть сбил подростка в районе станции Лианозово в Москве, информирует пресс-служба УТ МВД по ЦФО.

В ведомстве сообщили, что «в районе станции Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги смертельно травмирован подросток», передает РИА «Новости».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее два человека попали под поезд в Нижегородской области.

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