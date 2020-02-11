Киевский эксперт назвал последствия отставки главы офиса Зеленского

«Многие сегодня думают, что это очередной пиар-ход», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Так он прокомментировал сообщения в прессе о том, что главы офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об увольнении.

«Андрей Богдан неоднократно самостоятельно запускал целый ряд инсинуаций относительно себя и своих возможных отставок, публиковал подобные заявления», – сказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Накануне вечером издание «Украинская правда» сообщило со ссылкой на свои источники – глава офиса президента Украины (структуры, которая при Владимире Зеленском заменила администрацию главы государства) Андрей Богдан подал заявление об отставке. Киевский портал «Новое время» сообщил о том, что Богдан уже обсуждал свое увольнение с президентом Зеленским.

В конце января появились сообщения об обострении конфликта Богдана с внештатным советником Зеленского Андреем Ермаком. Утверждалось, что из-за этого глава президентского офиса отсутствовал на церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами.

По словам Бондаренко, о возможной отставке Богдана говорят уже в течение месяца. «Многие обратили внимание на то, что его не взяли на встречу президента Украины с папой Римским Франциском в Ватикане. Вместо действующего главы офиса Зеленского Ватикан посещал Андрей Ермак. Его называют возможным преемником Богдана», – отметил эксперт.

Но при этом, о возможном уходе Богдана с поста действительно сообщается не впервые. Так, в августе прошлого года издание LIGA.net сообщило, что увольнение главы офиса президента Украины было условием Вашингтона для встречи Зеленского с Дональдом Трампом. Утверждалось, что требование связано с расследованием ФБР против олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Андрей Богдан. Однако тогда сообщения не подтвердились.

Сейчас официальных подтверждений также нет, отметил Бондаренко. «Поэтому даже в случае его отставки вряд ли произойдет что-то чрезвычайно важное. Если говорить о том, кто придет ему на смену, то вряд ли стоит ожидать революционных изменений в политике президента в целом. Это будет кадровое решение, не более того», – полагает украинский эксперт.

В конце января попытался подать в отставку глава правительства Украины Алексей Гончарук. Напомним, что это стало следствием скандала после публикации в Сети записи, на которой, как утверждалось, Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском. Украинский президент решил дать премьеру шанс и не принял отставку. После Гончарук заявил, в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».





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