В «Транснефти» рассказали о влиянии забора нефти белорусскими НПЗ на транзит

Забор технологической нефти белорусскими НПЗ пока не отразился на транзите российского сырья через Белоруссию, он снижает лишь пропускную способность на сами заводы, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«По поводу использования белорусскими НПЗ технологической нефти из нефтепроводов для переработки – нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Белоруссию это пока никак не сказалось. Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник «Белнефтехим» сообщил, что Минск в условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ начал забор технологической нефти для переработки из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.

В связи с этим Минск собирался налаживать беспошлинные поставки нефти из Казахстана. Также США заявляли о готовности обеспечить Белоруссию нефтью.

Между тем, замглавы администрации президента Дмитрий Козак сообщал, что РФ и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.





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