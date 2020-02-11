У жительницы Тулы взорвалась колбаса

Жительница Тулы сообщила, что у нее дома взорвалась вареная колбаса. Женщина уточнила, что приобрела продукт в одном из местных магазинов. Подробностями она поделилась в социальных сетях
«Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг – взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась! Такого я не видела ни разу», – приводит слова потерпевшей РИА ФАН.
Многие комментаторы предположили, что колбаса могла взорваться в микроволновой печи. Однако женщина опровергла эту версию, отметив, что не разогревала колбасу.
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