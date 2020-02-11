Болгария решила договориться с Газпромом о снижении цены на газ

Компания «Булгаргаз» сообщила, что находится на завершающем этапе переговоров с компанией «Газпром экспорт» о снижении цены на поставку газа в Болгарию.

«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспорт» о снижении цены на природный газ для Болгарии. Ожидается, что до конца февраля обе стороны достигнут соглашения, а цена на природный газ для болгарского рынка будет значительно снижена», – сказано в сообщении компании, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «Булгаргаз» информирует своим клиентам, что после подписания соглашения компания поставит перед комиссией по энергетическому и водному регулированию Болгарии вопрос о снижении цены на газ для конечных потребителей и пересмотре схемы ценообразования.

При этом ранее министр энергетики Болгарии во время визита в США заявила, что страна до конца 2020 года планирует заменить часть российского газа американским и азербайджанским.

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