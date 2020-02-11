Бывший муж Памелы Андерсон: «Я спас ее от банкротства, оплатив все долги. А она…»

Союз 52-летней актрисы Памелы Андерсон и 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса пополнил список самых коротких браков знаменитостей. Спустя всего 12 дней после тайной свадьбы в Малибу молодожены решили разойтись. Еще спустя несколько дней в Сети стали появляться подробности их расставания: муж оказался тираном, жена — растратчицей. Разорвать отношения супруги решили по СМС, благо официально зарегистрировать брак они не успели, а значит, лично встречаться и урегулировать процессы в суде им не придется.

Впрочем, конец отношений не означает конец истории. Вчера экс-супруг Андерсон сделал неожиданное заявление: 12-дневный брак с Памелой сделал его банкротом.

Нет большего дурака, чем старый дурак.

Издание Page Six приводит слова Джона о том, что он закрыл старые долги Памелы в качестве благодарности за то, что она будет с ним.

Я бросил все для Пэм. У нее было почти 200 тысяч долларов долгов, которые я оплатил. И вот ее благодарность.

Памела Андерсон Джон ПитерсТакже Джон опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он сделал предложение Памеле по СМС. По его словам, именно она первая написала ему после возвращения из Индии, что хочет замуж. А поскольку она была «женщиной его мечты», он согласился.

Напомним, до свадьбы Джон и Памела были знакомы больше 30 лет. На заре модельной карьеры Андерсон у них был короткий роман, и Джон даже делал ей предложение. Однако стать его женой актриса согласилась только много лет спустя. О своем союзе с продюсером Джоном Питерсом Памела сообщила поклонникам в стихах, назвав Джона «настоящим плохим парнем из Голливуда, с которым не сравнится никто». Однако спустя 12 дней в СМИ появились новости о расставании пары. Общаясь с прессой, Памела назвала новоиспеченного супруга «слишком контролирующим».

Я впустил ее в свою жизнь с распростертыми объятиями и любовью после того, как много лет заботился о ней. Что она имела в виду под контролем… Я оплатил ее счета, она была разорена. Я купил ей новый гардероб.

— продолжил делиться подробностями Джон с Page Six.

Памела Андерсон и Джон Питерс в 90-х

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