Звезда сериала «Сплетница» Пенн Бэджли впервые станет отцом

Радостную новость сообщила своим подписчикам в Instagram сама Домино. Она опубликовала фото своего живота и написала под ним большой пост о том, что снова проходит непростой путь (у девушки есть сын от предыдущих отношений) и что ранее у нее случались выкидыши:

Я снова на этом пути. Беременность после потерь ощущается совсем иначе. После двух выкидышей подряд мы были готовы, что несчастье повторится вновь. Я перестала доверять своему телу и почти свыклась с мыслью, что детей у меня больше не будет, что это все. Как акушерка, я многое понимала. Я потратила все свои силы на то, чтобы отпустить все прошлые потери, которые я видела, и пережить свои собственные. В свою первую беременность в 25 лет я ничего не знала. Я пребывала в блаженном неведении таинства появления новой жизни. Теперь же за моими плечами 10-летний опыт материнства, я дорожу своими знаниями. И ты, наш малыш, уже научил нас воспринимать каждый новый день как нечто новое и непохожее на остальное. Спасибо тебе.

Жена 33-летнего актера 36-летняя певица Домино Керк уже долгое время работает акушеркой и доулой, проводит курсы обучения и сама приняла десятки родов. Пол ребенка влюбленные пока не афишируют, да и так ли это важно — главное, чтобы малыш родился крепким и здоровым.

Напомним, Пенн Бэджли и Домино Керк начали встречаться в 2014 году. В прошлом актера связывали отношения с актрисой Зои Кравиц, а еще раньше, во времена съемок сериала «Сплетница», Пенн встречался со своей коллегой — актрисой Блейк Лайвли (она сейчас замужем за Райаном Рейнольдсом, и они воспитывают трех дочерей). Роман экранных возлюбленных в реальной жизни продлился тогда три года. Как и его экранный герой Дэн Хамфри в «Сплетнице», актер Пенн Бэджли долгое время был одинок, пока не встретил Домино.

Актер расстался со своим холостяцким статусом в феврале 2017 года — Пенн и Домино связали себя узами брака в здании суда в Бруклине. Торжество они устроили маленькое и семейное, присутствовали на нем лишь близкие и друзья молодоженов: сестры Домино — актрисы Лола и Джемайма Керк, а также ее сын от первого брака. Большой праздник с повторным обменом клятв супруги организовали лишь в июне, собрав на природе друзей и близких. Среди приглашенных оказались и звездные гости: например, Зак Позен и Маришка Харгитеи.

Пенн и Домино с ее сыном Кассиусом на матче (сентябрь 2019)

Пенн и Домино на свадьбе (февраль 2017)

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