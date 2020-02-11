Фальшивомонетчики из Балтийска могут получить до 8 лет лишения свободы

Фальшивомонетчики из Балтийска могут получить до 8 лет лишения свободы

11.02.2020, 10:31, Новости дня

В регионе завершили расследование уголовного дела в отношении ОПГ фальшивомонетчиков из Балтийска. Напомним, всего в банду входили шесть человек. Они сбывали на территории Калининградской области купюры номиналом 500 рублей, передает ГТРК "Калининград". Следствие осложнял тот факт, что продавцы в магазинах достаточно быстро отдавали клиентам подделки в качестве сдачи.

В итоге четверо молодых людей все-таки признали свою вину и начали сотрудничать со Следственным комитетом. Двое из них уже начали отбывать наказание. Дело главаря ОПГ, а также еще трех ее участников сейчас находится на рассмотрении в суде. В качестве максимального наказания фальшивомонетчики могут получить до 8 лет лишения свободы.

"Были проведены обыски по местам по местам проживания всех задержанных. В результате было изъято более сотни фальшивых банкнот. Известно, что качество поддельных купюры было достаточно низким, однако работки небольших АЗС, аптек, магазинов и кондитерских принимали их к оплате", — заявил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

 

 

 

Текст:
ГТРК "Калининград"

Источник: Вести



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