Фальшивомонетчики из Балтийска могут получить до 8 лет лишения свободы

В регионе завершили расследование уголовного дела в отношении ОПГ фальшивомонетчиков из Балтийска. Напомним, всего в банду входили шесть человек. Они сбывали на территории Калининградской области купюры номиналом 500 рублей, передает ГТРК "Калининград". Следствие осложнял тот факт, что продавцы в магазинах достаточно быстро отдавали клиентам подделки в качестве сдачи.
В итоге четверо молодых людей все-таки признали свою вину и начали сотрудничать со Следственным комитетом. Двое из них уже начали отбывать наказание. Дело главаря ОПГ, а также еще трех ее участников сейчас находится на рассмотрении в суде. В качестве максимального наказания фальшивомонетчики могут получить до 8 лет лишения свободы.
"Были проведены обыски по местам по местам проживания всех задержанных. В результате было изъято более сотни фальшивых банкнот. Известно, что качество поддельных купюры было достаточно низким, однако работки небольших АЗС, аптек, магазинов и кондитерских принимали их к оплате", — заявил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Текст:
ГТРК "Калининград"
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года с профицитом / 3 декабря
- «Запрет на ведение блога в интернете не должен помешать Егору Жукову работать в СМИ» — адвокат / 6 декабря
- Россия призвала НАТО пересмотреть отношения / 2 декабря
- США перестали считать Китай страной, манипулирующей валютным курсом / 14 января
- ВС приостановил деятельность партии «Гражданская инициатива» / 14 января
- Заявки по безработице в США сократились на 7 тысяч / 30 января
- До сих пор не заключено соглашение о передаче осужденных лиц между Украиной и Таиландом – Денисова / 19 декабря
- Анкара анонсировала проведение сирийского саммита / 14 декабря