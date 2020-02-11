О жизни Греты Тунберг снимут сериал

О жизни 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг снимут документальный сериал. Об этом сообщает The Wrap.
Производством проекта займется компания BBC Studios.
В центре внимания окажется жизнь, взросление Тунберг и ее борьба против изменения климата, «международный крестовый поход», как говорится в описании проекта, путешествия активистки, встречи со знаменитыми людьми и повседневная жизнь.
В проекте также примут участие эксперты, которые расскажут о проблеме изменения климата и ее значимости.
«Изменение климата, наверное, является наиболее важной проблемой в нашей жизни, поэтому представляется своевременным создать авторитетный сериал, в котором будут изучаться факты и научные аспекты, лежащие в основе этой сложной темы. Иметь возможность сделать это с Гретой – это исключительная привилегия», – заявил продюсер сериала Роб Лидделл.
Дата выхода проекта и количество серий пока неизвестны.
Грета Тунберг прославилась как основатель «Школьной забастовки за климат». В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.
23 сентября 2019 года она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.
Она дважды выступала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.
11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.
В конце января 2020 года Грету Тунберг во второй раз номинировали на Нобелевскую премию. Ее также номинировали на Нобелевскую премию мира в 2019 году, но ее получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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