Вдова Брайанта: мозг отказывается признавать, что Коби и Джиджи ушли

Вдова американского баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поделилась переживаниями после крушения вертолета, в котором погиб ее муж и 13-летняя дочь. Катастрофа произошла в воскресенье, 26 января. На борту вертолета также находились друзья семьи спортсмена.

"Я не хотела выражать свои чувства словами. Мой мозг отказывается признавать, что и Коби, и Джиджи ушли одновременно, – написала Ванесса в Instagram. – Как будто я пытаюсь разобраться с отсутствием Коби, но мое тело отказывается признавать, что Джанна никогда не вернется ко мне. Это неправильно. Почему я могу просыпаться каждый день, а моя девочка не имеет такой возможности? Я так зла. У нее было все, чтобы жить…"

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Публикация от Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant) 10 Фев 2020 в 11:14 PST

Также супруга баскетболиста сообщила, что должна оставаться сильной для своих оставшихся трех дочерей: "я понимаю, что мое состояние – это нормально. Это часть скорби. Я просто хотела поделиться с кем-нибудь, кто также пережил такую трагедию".

Напомним, Брайанту был 41 год, он завершил карьеру в 2016 году. Кобе в течение 20 сезонов выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз был участником "Матча звезд", имел титул самого ценного игрока регулярного чемпионата, дважды был самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

Официальная церемония прощания с легендарным баскетболистом состоится в понедельник, 24 февраля, и пройдет на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе".

Источник: Вести

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