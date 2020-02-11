Вышел новый недорогой смартфон Redmi 8A Dual

Китайская компания Xiaomi представила новый недорогой смартфон Redmi 8A Dual, который является улученной модификацией устройства Redmi 8A.

В частности, девайс обладает сдвоенной основной камерой на 13+2 мегапикселя. Кроме того, тыльная сторона смартфона оказалась более привлекательной за счет применения фактуры льняной ткани. Покупатели смогут приобрести смартфон Redmi 8A Dual в трех оттенках корпуса. Диагональ дисплея осталась прежней – 6,2 дюйма. Также девайс получит восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 439, а также мощный аккумулятор на 5000 мАч.

Кроме того, клиенты смогут выбрать модель с 2-3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами флэш-памяти. Выход в продажу на индийском рынке состоится 18 февраля. Остальные особенности гаджета пока не раскрываются.

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