Медики назвали 5 причин раннего появления морщин

Медики назвали 5 причин раннего появления морщин

11.02.2020, 10:30, Разное

Зарубежные медики назвали 5 причин раннего появления морщин. Не отрицая влияние генетики, следует помнить, что во многом процесс зависит от внешних факторов. Главными из них считаются избыток солнца и курение.
Чрезмерное пребывание под воздействием ультрафиолета не только окрашивает кожу, но и нарушает её структуру. Чем светлее её оттенок, тем больше она предрасположена к появлению солнечных морщин. Курильщика легко узнать не только по неприятному запаху и желтым зубам, но и по ухудшению внешнего вида. Кроме того, негативно сказываются на нем недостатки питьевой воды и нарушение баланса питания. Сухость кожи приводит к её деформации и вызывает появление складок.

Для здоровья желудочно-кишечного тракта, от которого во многом зависит и состояние кожных покровов, врачи советуют есть продукты с высоким содержанием Омега-3 ненасыщенных жирных кислот, обеспечивающих организм достаточным количеством антиоксидантов. Полезны также цитрусовые, оливковое масло, овощи и фрукты, орехи. Злоупотребление фастфудом приводит к преждевременному старению кожи и образованию ранних морщин. Отрицательно сказывается на внешности и недостаток сна, так как нарушение биологических ритмов отражается на общем состоянии организма и приводит к деформации кожных покровов.



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