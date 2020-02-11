Правительство перечислило 163 млн грн для погашения долгов по зарплатам шахтеров

Кабинет Министров Украины перечислил 163 млн грн для погашения задолженности по зарплатам шахтерам за декабрь 2019 года. Об этом 11 февраля сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

Речь идет о работниках предприятий ГП «Шахта им. М.С. Сургая», ГП «Ш/у «Южнодонбасское №1», ГП «Мирноградуголь», ГП «Селидовуголь», ГП «Торецуголь», ГП «Первомайскуголь», ОАО «Лисичанскуголь», ГП «Львовуголь» и ГП «Волыньуголь».

Как отметил Гончарук, до этого 5 февраля правительство направило еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт.

«В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли», – отметил премьер-министр.

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам. В частности, в начале октября председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец сообщал, что горнякам трех шахт объединения «Шахта «Новодружеская» задолжали 120 млн грн. Если им не заплатят, они готовы перенести протесты в столицу, заявлял он.

31 октября Волынец сообщал в Facebook, что общая задолженность по заработной плате шахтерам превышает 1,5 млрд грн.

1 ноября парламент поддержал выделение 1 млрд грн на зарплаты работникам шахт.

23 декабря 2019 года шахтерам перечислили 322,6 млн грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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