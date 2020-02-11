Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1 тыс. 17 человек, более 4 тыс. выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тыс., сообщили местные СМИ.

Как сообщил информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей, по данным на 09.56 мск число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае достигло 42 тыс.717, количество летальных исходов составило 1 тыс. 017, 4 тыс. 046 человек выздоровели и были выписаны из больницы, передает ТАСС.

В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).

На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31 тыс. 728, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.

Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по последним данным, в РФ не выявлено.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, ранее госкомитет по вопросам здравоохранения Китая заявил, что число подтвержденных случаев NCP достигло 42 тыс. 638, умерли 1 тыс. 16 человек. При этом состояние 7,3 тыс. человек оценивается как тяжелое.





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