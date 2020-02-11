Посол в Германии призвал пресекать попытки переписать истории ВОВ

Россия заплатила за Победу в Великой Отечественной войне 27 миллионами жизней, поэтому следует жестко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания истории в угоду сиюминутным конъюнктурным целям, сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
«Наша страна заплатила страшную цену за Великую Победу, освобождение Европы и всего мира от «коричневой чумы» фашизма: на алтарь Победы были положены 27 миллионов жизней, не поддающиеся исчислению разрушения, горе и страдания простых людей. Наш священный долг – бережно хранить память о беспримерном подвиге советского народа, а также жестко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания истории в угоду сиюминутным конъюнктурным целям», – сообщил посол, передает РИА «Новости».
По словам Нечаева, Германия, «вне всякого сомнения, занимает особое место в контексте празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которому в РФ придают огромное значение». Он напомнил, что на территории современной Германии находятся около 4 тыс. воинских захоронений, в которых покоятся около 800 тыс. советских граждан. В РФ «высоко ценят усилия германской стороны по добросовестному уходу и поддержанию их состояния в надлежащей форме», добавил дипломат.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что РФ не должна никому ничего доказывать, чтобы за рубежом приняли историческую правду о Второй мировой войне. При этом, по его словам, Москва должна сделать все, чтобы эта правда не забывалась.
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