В российской столице стартовал образовательный проект «Героика»

Директор Городского методического центра Андрей Зинин прокомментировал информацию о запуске в Москве образовательного проекта «Героика».
Его разработало столичное образовательное ведомство с целью мотивировать обучающихся к изучению героических страниц истории городов и их жителей. Для реализации проекта был создан портал geroika.ru, контент которого можно использовать для проведения тематических занятий, квестов и викторин.
По словам Андрея Зинина, на портале geroika.ru находится интерактивная карта с отмеченными на ней городами-героями и городами воинской славы. На странице каждого города рассказывается об его истории, а также подвигах, которые способствовали присвоению ему почетного звания. Отмечается, что на сайте также есть медиагалереи и специальные тестовые задания для посетителей. Их результатами можно поделиться в социальных сетях.
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