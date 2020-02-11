Смартфон Huawei Enjoy 9e подешевел со 150 до 85 долларов

Выход смартфона Huawei Enjoy 9e состоялся осенью прошлого года и производитель позиционировал девайс в качестве конкурента Redmi Note 7.

Однако выдержать планку с популярной моделью не удалось. В связи с этим, китайский бренд принял решение существенно снизить стоимость Huawei Enjoy 9e на местном рынке. Если первоначально стоимость составляла порядка 150 долларов, то теперь приобрести устройство можно за 85 долларов. За данную стоимость можно получит 3 гигабайта оперативной памяти, а также 32 гигабайта постоянной памяти.

Также указывается, что смартфон имеет крупный 6,09-дюймовый дисплей с высоким разрешением, а также сдвоенной основной камерой на 13+8 мегапикселей. Емкость батареи аппарата составила 3020 мАч.

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