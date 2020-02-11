С лайнера Diamond Princess эвакуируют пожилых людей

С лайнера Diamond Princess эвакуируют пожилых людей

11.02.2020, 10:30, Новости дня

Власти Японии эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess. Это около 80% от всех пассажиров корабля. Такое решение связано с тем, что эти люди наиболее подвержены заражению коронавирусом. Судно стоит на карантине в порту Иокогама.

Карантинные службы Японии продолжают эвакуировать с борта Diamond Princess тех людей, у кого новый тип коронавируса был диагностирован накануне. Это 65 человек. За вчерашний день их вывезти не успели. И сегодня же правительство Японии приняло решение эвакуировать с лайнера пожилых людей в возрасте 80 и старше, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, чтобы поместить их в условия больничного карантина.

У причала дежурят машины скорой помощи, они по очереди подъезжают к выходу — по одной машине на каждого заболевшего. Во второй половине дня на пристани появился большой пассажирский автобус для тех, у кого вируса нет, но они по тем или нам причинам нуждаются в особом медицинском уходе. Никто из 24 россиян, находящихся на борту, в категорию стариков и хронических больных не попадает, зараженных вирусом среди них тоже нет. Поэтому все они остаются на борту, где сохраняется строжайший карантинный режим.

"Полную оценку не можем дать, так как мы не можем выходить из кают", — сказал пассажир лайнера.

В сроках карантина пока никаких изменений. Официально он действует до 19 февраля. Между тем из 3700 пассажиров и членов экипажа за первую неделю карантина число зараженных превысило 130 человек.

Источник: Вести



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