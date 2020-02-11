Мнение: Возрожденный Второй флот США направлен против русской Арктики

В последнее время высокопоставленные американские военные отметились рядом весьма комплиментарных высказываний в отношении успехов в развитии российских армии и флота. Как же стоит относиться к похвалам со стороны потенциального противника?

Некоторое время назад адмирал ВМС США Джеймс Фогго, возглавляющий объединенное командование НАТО, прокомментировал стремительно возросшую активность подводных сил Российской Федерации. По словам американского флотоводца, русские таким образом асимметрично ответили Западу, бросив вызов Североатлантическому альянсу, и «сделали это довольно хорошо».

О возросшем количестве и активности российских субмарин в Северной Атлантике заявил и вице-адмирал Эндрю Льюис, командующий Вторым флотом ВМС США. Эти подводные лодки, оснащенные современным смертоносным оружием, способны разворачиваться в течение длительного времени, и представляют собой реальную опасность для американских боевых кораблей, стоящих в портах и на военно-морских базах:

Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что будут действовать в безопасном месте на восточном побережье или просто беспрепятственно пересекут Атлантику, чтобы действовать в другом месте.

То есть, по словам вице-адмирала Льюиса, Второй флот не может чувствовать себя в полной безопасности даже у себя дома, в американском «хартленде». Какие же выводы можно извлечь из заявлений командующих и последующих действий Пентагона?

Во-первых, следует отметить объективный рост боевых возможностей нашего военно-морского флота и его подводной компоненты. Постепенно вводятся в строй новые субмарины, их экипажи проводят регулярные учения, в том числе «прорывы в Атлантику». Все это значительно повышает боеспособность нашей страны, что и отметили в США.

Во-вторых, как это бывает в природе, действие рождает противодействие. Рост боевых возможностей российского подводного флота в Атлантике привел к тому, что США приняли решение о возрождении своего Второго флота. Во времена «Холодной войны» эта оперативная единица ВМС США должна была охранять от СССР Восточное побережье, а также обеспечивать возможность безопасной переброски американских вооруженных сил в Европу в случае начала конфликта между Советским Союзом и НАТО.

После распада СССР и падения военного потенциала Российской Федерации, Второй флот был расформирован, но решение о его воссоздании в Пентагоне приняли в 2018 году. Постоянного состава он не имеет, дополнительные суда и субмарины приписываются к нему по мере необходимости.

В-третьих, командующий Вторым флотом заявил о том, что США намерены использовать его для расширения своего присутствия в Арктике. Концепция применения возрожденного оперативного соединения гласит:

Новая, ничем не ограниченная система позволяет ВМС осуществлять непрерывное командование и управление с Восточного побережья через Гренландию, Исландию, Великобританию (GIUK) и далее в Арктику и Баренцево море.

Эндрю Льюис прямо говорит о том, что Второй флот будет применяться не только в Северной Атлантике, но и в Арктике, где Вашингтон положил глаз на Северный морской путь. В исландском Кефлавике для этого создается передовой оперативный Центр морских операций.

Подводя некоторые итоги, можно заключить, что гонка вооружений развивается по своей внутренней логике. Угроза со стороны США вынудила Россию развивать свой военный флот, на что США ответили возрождением гораздо более мощного Второго флота, который теперь будет использован для обеспечения американских претензий при дележке «арктического пирога». Кроме того, запугивание обывателей «русской угрозой» позволяет выбивать больше средств на военный бюджет Пентагона.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/172849.html

Источник: Теория элит

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