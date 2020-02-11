Расследование по делу Антонины Зиминой завершено. Ее обвиняют в госизмене за фотографии со свадьбы, на которых был ее друг, сотрудник ФСБ

Следственное управление ФСБ завершило расследование дела о госизмене в отношении бывшего эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонины Зиминой и ее мужа. Об этом пишет «Коммерсантъ». По данным издания, супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.

Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим. Он был на их свадьбе.

Как рассказал «Коммерсанту» отец обвиняемой Константин Зимин, его дочь училась с сотрудником ФСБ в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. В апреле 2015 года она пригласила его на свадьбу. По словам Константина Зимина, сотрудник ФСБ не только говорил, где работает, но и раздавал визитки и фотографировался с гостями. Среди гостей были родственники невесты, которые проживают в Литве. «Никто и не думал, что это какое-то преступление, так как Максим не делал из своей работы секрета»,— приводит издание слова отца обвиняемой.

ФСБ возбудила уголовное дело после того, как фотографии и видеозаписи со свадьбы, на которых можно было видеть и чекиста, были выложены в соцсетях, а затем попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов.

Антонину Зимину задержали летом 2018 года. В июле 2019 года суд арестовал ее мужа.

До 2016 года обвиняемая была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Она занималась организацией конференций и выставок. После этого центром руководил ее муж.

Зимина также является независимым экспертом и членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, который был создан распоряжением президента Дмитрия Медведева в 2010 году. Среди ее профессиональных интересов — политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии».

Член Общественной наблюдательной комиссииМосквы Евгений Еникеев, встретившийся с Зиминой в СИЗО «Лефортово», сообщал с ее слов, что единственным доказательством в ее деле являются фотографии с ее свадьбы. Зимина заявляла, что ее склоняли к сотрудничеству как российские, так и балтийские спецслужбы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет