Алену Водонаеву вызвали в полицию после слов о «быдле»

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за скандального сообщения о «быдле». В Instagram модель прокомментировала ситуацию с абортами и вопросом улучшения демографии.

По словам юриста Екатерины Гордон, истцом выступает физлицо, личность которого остаётся неизвестной. Отмечается, что Водонаеву желают обвинить в соответствии со статьёй 282, описывающей провоцирование вражды либо унижение достоинства человека. По данной части УК РФ предусматривается наказание с лишением свободы на срок до 6 лет.

«На текущий момент инициирована проверка. Говоря о правовом вопросе, базы для дела по такой статье совершенно нет. Мы готовы обеспечить лингвистическую экспертизу. Алёна выразила собственное мнение, которое вместе с ней разделило большое количество россиян. Подозреваю, имеются некие организации, которые надеются получить основание, чтобы причинить вред Алёне Водонаевой», — пояснила адвокат.

Сама телеведущая отметила, что готова дать ответы на все вопросы со стороны полиции. Водонаева подчеркнула, что не намерена брать слова обратно и готова в полной мере прокомментировать каждую строчку написанного ею сообщения. Алёна Водонаева призвала «не рожать рабов этому государству», добавив, что после повышения материнского капитала «быдло начнет это делать». Впоследствии телеведущая особо указала на то, что в своих словах четко разграничила порядочных россиян и недобросовестных представителей общества.

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