Kia выпустит новый компактвэн на основе кроссовера Kia Seltos

Южнокорейская компания Kia объявила о планах выпустить собственный 7-местный компактвэн.
Основой для новинки выступит популярный кроссовер Kia Seltos, который передаст некоторые детали кузова. В компании анонсировали, что старт продаж состоится в Индии, для которой, преимущественно, и создавалась указанная модель. Вместе с тем за пять месяцев прошлого года продали около 45,5 тысяч новых кроссоверов Kia Seltos. Также с января появился в продаже минивэн Carnival обновленного поколения.
Представители южнокорейской марки указали, что новый компактвэн появится на индийском рынке уже к 2021 году. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 115 л.с. мощности.
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