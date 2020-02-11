Появились снимки обновленного Hyundai Solaris для России

Появились снимки обновленного Hyundai Solaris для России

11.02.2020, 10:14, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai рассекретила дизайн обновленной модели Hyundai Solaris, которая будет продаваться на российском рынке.

В частности, данная модель сможет похвастаться улучшенными бамперами, стильной решеткой радиатора, узкой головной оптикой и видоизмененными задними фонарями. В салоне автомобиля применили улучшенный мультимедийный комплекс. Точные характеристики автомобиля станут известны после официального дебюта.

Сообщается, что презентация обновленной модели состоится 18 февраля в северной столице. Новинка имеет некоторые схожие элементы с моделью Verna, рассекреченной осенью минувшего года. Новая модель может получить улучшенный двигатель с повышенной мощностью.



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