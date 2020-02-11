В квартире легкомысленной москвички нашли 130 рыжих кошек

Москвичка превратила трехкомнатную квартиру в настоящий кошкин дом — на сравнительно небольшой площади обитали около 130 усатых. Все они приходятся друг другу ближайшими родственниками, потому как ведут свой род от подобранной четыре года назад беременной кошки. Стерилизовать ни ее, ни отпрысков женщина не стала, и в итоге оказалась в хвостатом мире.

Поголовье росло бы и дальше, если бы владельцы двух из трех комнат не надумали их продать. Нагрянув с проверкой подотчетного имущества, они, как отмечает "МК", глазам своим поверить не могли — пространство буквально кишело рыжими кошками и котами.

Самостоятельно раздать такое количество домашних и в целом ухоженных животных не представлялось возможным, и тогда пара обратилась за помощью к волонтерам.

"Мы обнаружили там порядка 130 полуголодных, но очень ласковых котов. Часть нам удалось вывезти и раздать, но и сейчас внутри осталось еще около 80 усатых", — рассказала волонтер Арина Медведева.

Своих питомцев хозяйка не обижала, тратя на их прокорм почти весь свой заработок.

Источник: Вести

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