СБУ заинтересовалась перепиской Кивы с Жириновским

Служба безопасности Украины заинтересовалась вероятным фактом общения народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы с главой российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским, который известен антиукраинскими высказываниями и поддержкой террористических группировок на Донбассе. Об этом СБУ 10 февраля сообщила «Суспільному».
4 февраля в СМИ появились скриншоты и видео переписки Кивы с абонентом, подписанным как «Владимир Вольфович», где нардеп в грубой форме комментирует деятельность Кабинета Министров Украины и премьера Алексея Гончарука.
В пресс-службе Жириновского заявили, что не знают, кто такой Кива.
Украинский парламентарий сказал журналистам, что выступает «за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу», и что «депутаты российской Думы – это такие же парламентарии».
В августе 2017 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) составила подозрение Жириновскому в финансировании боевиков «ДНР» и «ЛНР». Политик называл обвинение «идиотским».
18 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева разрешил проводить специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Жириновского.
В январе 2019 года ГПУ проинформировала, что составила сообщение о подозрении Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело направили в суд.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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