Минфин изучает возможность повышения налога на добычу угля

Минфин предлагает увеличить НДПИ для добывающих компаний, за исключением углеводородов.
Министерство в январе подготовило расчеты для повышения НДПИ для добывающих компаний, помимо нефтегазовых.
К ставкам НДПИ при добыче угля предлагается ввести коэффициент по учету конъюнктуры мировых рынков энергетического и коксующегося углей, например, при резком росте цены.
Это поможет пополнить бюджет на 40 миллиардов рублей в год, сообщил "Коммерсант".
При падении цен на мировых рынках ниже оговоренного уровня такой коэффициент не будут учитывать.
Эта мера снизит рентабельность продаж угольных компаний всего на 3 процентных пункта до 21 процентов.
В Минфине считают такой уровень безопасным. По предварительным данным, добыча угля в РФ в 2019 году выросла на 0,2 процента до 440,7 миллионов тонн.
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