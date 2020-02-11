Минфин изучает возможность повышения налога на добычу угля

Минфин изучает возможность повышения налога на добычу угля

11.02.2020, 10:06, Новости дня

Минфин предлагает увеличить НДПИ для добывающих компаний, за исключением углеводородов.

Министерство в январе подготовило расчеты для повышения  НДПИ для добывающих компаний, помимо нефтегазовых.

К ставкам НДПИ при добыче угля предлагается ввести коэффициент по учету конъюнктуры мировых рынков энергетического и коксующегося углей, например, при резком росте цены.

Это поможет пополнить бюджет  на 40 миллиардов рублей в год, сообщил "Коммерсант".

При падении  цен на мировых рынках ниже оговоренного уровня такой коэффициент не будут учитывать.

Эта мера снизит рентабельность продаж угольных компаний всего на 3 процентных пункта до 21 процентов.

В Минфине считают такой уровень безопасным. По предварительным данным, добыча угля в РФ в 2019 году выросла на 0,2 процента до 440,7 миллионов тонн.

Источник: Вести



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