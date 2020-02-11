Исследование: 79% россиян стали жертвами онлайн-угроз в прошлом году

Исследование: 79% россиян стали жертвами онлайн-угроз в прошлом году

11.02.2020, 10:06, Новости дня

В 2019 году с интернет-рисками столкнулись 79% россиян — на 5% больше, чем в 2018-м. Эта цифра превышает общемировой показатель в 70%, который за последний год также вырос (на 4%). Об этом говорится в ежегодном исследовании Microsoft DCI, посвященном культуре общения и личной безопасности в онлайне.

Чаще всего оскорблениям, домогательствам, мошенничеству и другим угрозам подвергается возрастная группа 19-35 лет (88%), реже всего — подростки до 18 лет (73%). Несовершеннолетние пользователи обычно обращаются за помощью к родителям, однако 55% опрошенных заявили, что им не нравится, когда старшие родственники выкладывают их фотографии в социальные сети.

Оскорбляют рунетчиков, как правило, знакомые им люди. 65% жертв встречали обидчика в реальной жизни, тогда как средний общемировой показатель составляет 48%. 95% (на 7% больше, чем в 2018 году) россиян признались, что переживали после столкновения с онлайн-рисками.

44% опрошенных подверглись грубому обращению, 43% — онлайн-домогательствам, а 29% — троллингу. 53% пострадали от интернет-мошенников, 44% — от нежелательного контакта.

На основе исследования был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI). РФ в нем заняла 22 место из 25 стран-участниц.

Уровень компьютерной грамотности россиян следует повышать, считают исследователи. С целью распространения практик безопасного общения в онлайн-среде Microsoft при участии РОЦИТ и РАЭК организует второй общероссийский «цифровой диктант». В этом году он пройдет с 28 марта по 11 апреля.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



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