Мэр Грозного возглавил правительство Чечни

Мэр Грозного возглавил правительство Чечни

11.02.2020, 10:05, Новости дня

Мэр Грозного Ибрагим Закриев возглавил администрацию главы и правительства Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на совещании.

«Руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики назначен Ибрагим Закриев», – сообщил Кадыров, выразив уверенность, что Закриев наладит тесное и конструктивное взаимодействие между министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления, передает РИА «Новости».

Глава республики отметил, что на посту мэра Грозного Закриев оправдал возлагаемые на него надежды. «Те изменения, которые произошли в Грозном под его руководством, видны невооруженным глазом. Все подведомственные организации мэрии, которые работали в убыток, стали приносить прибыль. Я хочу отдельно поблагодарить Ибрагима Закриева за город Грозный. Он стал еще краше и современнее. По всем направлениям жизнедеятельности столицы наблюдаются существенные изменения. И в этом заслуга молодого мэра», – сказал Кадыров.

Ранее Кадыров создал в Чечне консультативный совет.



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